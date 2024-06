Marta Peñate sufre el ataque de un cangrejo y enloquece: “Me has mordido, ahora te voy a comer”

Ha sido cuando Marta Peñate ha cogido un cangrejo cuando el animal se ha atrevido a morderla en varias ocasiones. La superviviente ha enloquecido y se ha enfadado con el animal: “Me has mordido, ahora te voy a comer” , ha dicho al cangrejo. ¡No te pierdas el momentazo!

Por si Marta Peñate no tenía suficiente con las múltiples picaduras de mosquitos , al sacar a uno de los cangrejos de la caja, ha sufrido su ataque.

“Hijo de p… me has mordido. Ahora te voy a comer con unas ganas que te vas a cagar ”, ha exclamado con rabia la superviviente.

Cuando ha logrado coger definitivamente al cangrejo, el crustáceo ha seguido molestándola: “Me has hecho un daño, tío, ahora te voy a comer. Dios, si me ha hecho una cueva”, ha pronunciado Marta, señalándose el dedo.