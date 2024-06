Miguel Frigenti analiza por qué Sofía Suescun se ha posicionado al lado de Adara Molinero

Miguel Frigenti se ha mostrado muy crítico con Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars' , pero ha reconocido que hubiera preferido que se hubiera salvado ella de la nominación antes que Jorge Pérez : "Me gustaría que se salvaran Adara y Olga ya que a Jorge no le gusta nada mojarse, dicho por él. Adara siempre es necesaria, y el conflicto entre Sofía y Olga tiene mucho más recorrido".

Pero no cree que Sofía Suescun, a la que admira como concursante de realities, se haya posicionado al lado de Adara en el Ágora de Poseidón porque crea que es necesaria para generar tramas en el concurso, sino por pura estrategia: "Es obvio que Sofía se ha posicionado detrás de Adara por estrategia. Es de alabar que no esconda su discurso y lo haga frente a la cámara. Por otra parte, no se puede no alabar a Marta, que se la juega independientemente de lo que se pueda pensar fuera".