Adara Molinero y Marta Peñate protagonizaron la primera gran bronca de 'Supervivientes All Stars' . Muchos colaboradores tomaron partido por una o por otra y entre los que se situaron al lado de la canaria y en contra de la madrileña estaba Mónica Hoyos, que ya criticó en la primera gala a la hija de Elena Rodríguez por no haber querido saltar del helicóptero y dejar en el aire su participación en el reality.

La exconcursante de 'Supervivientes 2019' emitió sus críticas contra Adara en la red social X, donde muchos 'adaristas' cargaron contra ella y se cuestionaron por qué no decía nada positivo de la exconcursante de 'Gran Hermano 17'. Ante el aluvión de preguntas, la ex de Carlos Lozano ha decidido aclarar la verdadera razón por la que critica a la concursante de esta edición de estrellas de 'Supervivientes'.

"La gente me pregunta por qué opino mal de Adara. Aquí va: me ha insultado todo lo que ha querido y más cuando yo estaba en realities y lo estaba pasando mal, me ha mandado mensajes insultando… Pero sobre todo porque no me gusta mucho como concursante", ha tuiteado Mónica Hoyos, dejando claro que influye la actitud de Adara en el pasado a la hora de emitir sus juicios, pero que pesa especialmente su opinión como espectadora.