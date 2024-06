Raquel Lozano carga contra Sofía Suescun por su discusión con Olga Moreno

Hace tiempo que Raquel Lozano está alejada de los platós de televisión, pero no se pierde ni un solo reality de Telecinco y comparte sus impresiones en la red social X, donde es muy activa. Así, ha decidido dar su opinión sobre lo que está ocurriendo en 'Supervivientes All Stars'; en concreto, acerca del enfrentamiento que han protagonizado Sofía Suescun y Olga Moreno .

La queja de la ganadora de 'Supervivientes 2021' por la nominación de la ganadora de 'Gran Hermano' hacía que la hija de Maite Galdeano saltase y le dijera a su compañera que le gusta adjudicarse y regodearse en el papel de víctima. Raquel Lozano, que tuvo grandes broncas con la influencer y con su madre en la casa de Guadalix de la Sierra , cree que no tiene razón y que se ha pasado con Olga: "Que baje modesto que ya sube Sofia. Madre mía en serio. Y mira que lo intento. No se puede machacar a las personas así. Ya basta".

"En serio no es porque yo quiera defender a Olga… pero he sufrido esos desaires y esa soberbia de Sofía… ¡y esa Sofía es lo peor! En serio, apoyadla y criticadme, pero quien lo sufre tiene el derecho de hablar, faltaría más. No tiene derecho de reírse así", ha añadido Raquel, a la que le han llovido las críticas en el antiguo Twitter por parte de los 'sofistas', que creen que debería "pasar página" pues su conflicto en 'Gran Hermano' fue hace once años.