La noche más lacrimógena para Abraham: primero se emociona al ganar el collar de líder y después en la palapa recordando a su abuelo

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se han enfrentado a 'Levantando Atenas' , un juego de líder donde tienen que ir subiendo escalones, a medida que Laura Madrueño les vaya indicando, y de la manera más cómoda que ellos vean. Y sobre todo: intentando mantener el equilibrio como puedan. En juego, nada más y nada menos que el collar de líder de Playa Leyenda , tan deseado por todos y todas. Finalmente, Abraham García se ha hecho con la prueba (segunda vez que lo consigue en lo que llevamos de edición) y no ha podido contener la emoción.

"Abraham, si todavía estás más guapo cuando lloras", le decía el presentador de Telecinco. "Gracias Jorge, yo también te quiero", comentaba el concursante desde Honduras, para posteriormente añadir: "Por no decirte otra cosa", bromeaba. Pero no iba a ser la única vez que Abraham se emocionaba durante la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars'.