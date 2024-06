Alejandro Nieto sufre un tremendo bajón en directo tras perder la prueba de recompensa: "Siento que he decepcionado a mi hijo"

Al ver cómo Abraham García daba el primer mordisco a la hamburguesa, Alejandro pedía si podía alejarse de este lugar y terminaba metiendose al agua, siendo unos minutos después cuando Laura Madrueño conectaba en directo el momento en el que este se rompía completamente: "Lo estamos pasando muy mal y verle comer he dicho: 'no estamos comiendo anda".

"Cuando estaba en el palo estaba pensando en mi hijo continuamente y cuanod me he caido he dicho: le he fallado", confesaba Alejandro. Palabras con las que no podía contener las lágrimas, algo por lo que sus compañeros intentaban animarle, como también Laura Madrueño: "Has estado a punto de lograrlo. Si estás aquí es porque eres una leyenda, es maravilloso veros jugar y cómo sois de guerreros".