Salta la tensión entre Alexia Rivas y Marian, defensora de Olga Moreno: "No vengas aquí de superviviente"

Y Alexia Rivas sabe bien de eso, puesto que estuvo en 'Supervivientes 2023' como concursante de pleno derecho. Una Alexia Rivas que sacaba su parte más crítica y opinaba - en la parte de mitele PLUS solo para suscriptores - que es mejor que no les den mucha comida "porque si no se duermen, se quedan en la esterilla dormidos. Tienen que pelearse un poco".

Tras decir Marian que también lo sabía, Alexia Rivas le recordaba que ella no ha estado allí: "No has estado pasando hambre allí semana tras semana. No es lo mismo comer aquí 30 gramos de arroz que en una isla muerto de hambre. O sea, no me compares". Marian seguía a lo suyo y Alexia Rivas se mostraba contundente y tajante: "A ver, no vengas aquí de superviviente".