Adara Molinero ha tenido un segundo paso breve pero intenso por Honduras y, aunque su participación en ‘Supervivientes All Stars’ no ha llegado a una semana, hay que reconocer que nos ha dejado grandes momentos.

Es cierto que la hija de Elena Rodríguez no ha pasado ni siete días de convivencia junto a las otras leyendas, pero su estancia ha sido tan intensa que podría parecer que ha estado un mes en Honduras.

Lo primero que ha hecho la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ al volver a ver sus pertenencias ha sido ponerse a oler la ropa: “Qué fuerte, mi maletita. El olor es increíble, es que no puedo creerlo, me encanta. Lo voy a desfrutar tanto…”, decía.