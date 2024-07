Adara, al ver su cara con la reacción alérgica tras su expulsión: “Estoy fatal, que horror”

Adara Molinero es la primera concursante expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ y ha podido verse en el espejo. Este ha sido un momento especial para Adara, tras la fuerte reacción alérgica sufrida que le desfiguró parte de su rostro. Además, la superviviente se ducha y come un banquete en condiciones tras su paso por el reality.

“Madre mía, la cara, estoy fatal, qué horror. Pero bueno, no pasa nada, no es para siempre, pasará. Y por lo menos me voy con color”, es la reacción de Adara al verse en el espejo tras cinco días de concurso en ‘Supervivientes All Stars’.