La inesperada aparición de una larguísima serpiente causa auténtico terror en Honduras: "Estoy hasta mareada"

Olga Moreno ha recibido en Honduras una visita un tanto especial. Se trata de nada más y nada menos que de una serpiente , para sorpresa de todos. Y es que Honduras es un lugar en donde, además de convivir los concursantes de 'Supervivientes All Stars', se encuentran presentes una gran cantidad de animales tanto terrestres como acuáticos. De hecho, más de un concursante en la historia de 'SV' ha sufrido algún ataque de un animal.

Al ver la serpiente, la reconocida diseñadora malagueña no tardaba en pedir ayuda: "¡Logan! Flipas... ¿la has visto?", le preguntaba al concursante. "Es larga eh", aseguraba Olga, impactada por lo que acababa de ver con sus propios ojos.

"Tú sabes... lo que más repugnancia me puede dar es una serpiente. Ni de trapo la quiero vamos", le informaba Olga Moreno a Logan, que miraba ensimismado al suelo sin encontrar nada. "No creo que sea venenosa", señalaba Bosco, que vislumbraba la situación desde la lejanía. Pero el reptil se había escondido y no se dejaba ver.