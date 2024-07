Los supervivientes sufren unos terribles problemas intestinales: "Se me va la salud por el culo"

"Ay mi barriga, no es normal, que no llegaba ", confesaba Olga Moreno y Marta Peñate bromeaba con ella sobre esto, aunque no era a la única que le estaba pasando. Alejandro o Lola tampoco estaban nada bien del estómago, lo que hacía que esta última bromease recordando la mítica frase de María Jesús Ruiz cuando estuvo en Honduras: "Como decía esta mujer, se me va la salud por el ano ".

Y aseguraban que todavía no están del todo recuperados. "Al principio me reía mucho porque empezaron las chicas, pero ahora estoy yo que me he levantado como seis veces por la noche para ir al baño, ya me estoy asustando porque no estoy que estoy soltando porque no comemos", decía Alejandro Nieto, del que Marta Peñate apuntaba "el cuerpecito que se le está quedando".