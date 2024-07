Inédito | La persona que más ha impresionado a Lola en 'SV All Stars': "Pensé que iba a chocar un montón"

Lola ha confesado que Alejandro está siendo todo un descubrimiento para ella y ha señalado que le encantaría tener una amistad con él fuera del reality: "Resulta que está siendo maravilloso convivir con él, me rio un montón y me encantaría tenerle como amigo".

El superviviente ha tenido claro que una de las personas que más le está sorprendido para bien es Lola . Alejandro ha coincidido con Lola en que ambos se están conociendo y se lo están pasando muy bien en la isla: "A bien me sorprende mucho Lola. Es una chica que siempre está ahí, que siempre está dándolo todo y la verdad es que me parece una buena compañera".

"Logan también es un buen chico", ha explicado después de elegir a Lola. Sin embargo, Alejandro ha sido el concursante que más se ha mojado y ha comentado que Abraham le está decepcionando como superviviente: "Pensaba que por ejemplo Abraham era un gran superviviente, pero sinceramente como superviviente no me está dejando... Es muy bueno en las pruebas, pero como superviviente no lo veo".

Sin embargo, ha puntualizado varios nombres, uno de ellos el de Logan : "Está el Logan, la verdad es que al principio no sabía muy bien..." Bosco ha explicado que él siempre intenta no prejuzgar y con Logan parece ser que lo hizo, aunque ha comentado que se ha equivocado en cuanto le ha conocido.

"Logan es un crack, me lo paso muy bien con él, se está volviendo como un hermano mayor. Es súper divertido", ha subrayado Bosco con una sonrisa. Por otro lado, ha mencionado a Abraham: "Está siendo súper divertido y además nos encantan las motos, así que gente decente con gente decente se junta. Algunas personas de aquí que no conocía están impresionándome, son todos súper buena gente y es lo que me esperaba. ¡Todo el mundo me ha sorprendido!"