Sofía Suescun tiene un superviviente preferido y nos ha desvelado el nombre: “Me encanta reírme con él”

Los ‘ Supervivientes All Stars ’ se han enfrentado a un nuevo pergamino que les preguntaba cuál era el compañero o rival que más les estaba sorprendiendo y Logan, Jorge y Sofía lo han tenido clarísimo. Parece que Bosco es toda una caja de sorpresas y sobre todo, un gran compañero .

Sofía Suescun ha sido una de las primeras en confesarnos qué rival la había sorprendido más y ha sido muy sincera. Llegó a ‘Supervivientes All Stars’ con una idea equivocada sobre Bosco y se ha llegado una gran sorpresa. Le encanta el tipo de persona que es, charlar con él, reírse a su lado, su forma de actuar “me encanta, Bosquito, sin duda”.

Jorge también se había creado una imagen de Bosco que no parece tener nada que ver con la realidad y le ha elegido también, como el superviviente que más le está sorprendiendo de esta edición de campeones. El ex Guardia Civil vio en la edición de Bosco que tenía buenas cualidades, pero no podía imaginarse que fuera “un excelente compañero, una persona que aporta alegría, optimismo, que se preocupa de enseñar a los demás… Bosco, un gran descubrimiento”.