La emotiva confesión de Abraham García sobre sus padres tras ganar la prueba de recompensa: "Ya he descubierto eso que me estaba matando por dentro"

Abraham García ha sido el ganador de la prueba de recompensa durante la gala de este domingo de 'Supervivientes All Stars'. En juego, un perrito caliente XXL. Poca cosa. Finalmente, en la durísima y clásica prueba de apnea, el concursante madrileño ha sido el que ha podido degustar ese delicioso plato y en su dedicatoria no ha podido contener sus lágrimas. No es la primera vez que Abraham nos muestra su lado más sensible, puesto que hace ya unas cuantas galas atravesaba una de sus noches más lacrimógenas.