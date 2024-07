Laura Madrueño comparte su diagnóstico médico tras haberse retirado de la gala: "Saliendo del hospital"

Como cada jueves, Laura Madrueño saludaba a Jorge Javier Vázquez al dar inicio a la gala de ' Supervivientes All Stars ', pero a mitad de la tercera gala de esta edición de leyendas, el presentador de Madrid anunciaba que su compañera en Honduras había tenido que retirarse debido a un problema de salud que le impedía seguir al frente de la retransmisión desde los Cayos Cochinos.

Tras tres días recuperándose, la comunicadora ha reaparecido en 'Conexión Honduras' para copresentar el programa junto a su compañera Sandra Barneda, que se ha alegrado mucho de verla bien de nuevo. En sus redes sociales, Laura ha explicado que le apenó mucho no poder terminar la gala del jueves, pero que su estado de salud se lo impidió y que, incluso, tuvo que acudir al hospital para saber qué le ocurría .

"¡Saliendo del hospital con buenos resultados! Llevo dos días en cama recuperándome para estar con todos vosotros esta noche y mañana con el especial que tenemos preparado. No sabéis cuánto siento haber tenido que abandonar la gala del jueves, pero la bronquitis no me dejó continuar el directo", contó la presentadora en Instagram, compartiendo así su diagnóstico médico con sus miles de seguidores, que estaban muy preocupados por ella.