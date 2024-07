Logan y Abraham viven una noche mágica al recibir unas emocionantes sorpresas de personas muy especiales

Ignacio, el abuelo de Abraham García cumplía 92 años y para que el concursante pudiera celebrarlo también con él, este iba a recibir un emotivo mensaje de su abuelo. En un primer momento, Abraham no se acordaba de este día tan especial asegurando que es muy malo para las fechas y estar desubicado con el tiempo en Honduras, pero al escuchar el mensaje no podía evitar las lágrimas de emoción .

"Eres un campeón y tienes que ganar el concurso. Estamos celebrando todos juntos el cumpleaños, pero te echamos mucho de menos. Cuando vuelvas me vas a llevar a bailar", eran algunas de las palabras que le decía su abuelo en este mensaje. "Muchísimas gracias, mi abuelo es un fenómeno, espero que toda la familia esté disfrutando con él", decía este muy emocionado.

Logan, que durante el 'Conexión Honduras' durante el directo aprovechaba para felicitar a su madre, no se esperaba que iba a recibir un mensaje de ella: "Te vemos todos los días, te seguimos todos los días. No te preocupes, te queremos mucho y no tenemos ninguna prisa por volverte a ver. Disfruta y tranquilo".