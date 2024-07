Anabel Pantoja defiende el uso de "hueso cuqui" tras la llamada de atención de su novio

Jorge Pérez se hizo daño en el coxis al hacer una de las pruebas para conseguir el preciado tridente dorado y, al devolver la conexión a plató, Anabel Pantoja pidió la palabra para dar su opinión: "Me parece que lo da todo en las pruebas, pero siempre le pasa algo... Le ha tocado el hueso cuqui , seguro que le ha tocado, ¿no?". Jorge Javier Vázquez se quedaba muy sorprendido al escuchar este término y la colaboradora de 'Supervivientes All Stars' le preguntaba si es que no era correcto decir "hueso cuqui".

"Coxis", apuntaba el presentador, partido de risa, contagiándole las carcajadas a la influencer: "No te estaba vacilando, es que una de mis mejores amigas le llamaba cuqui. Perdón, es coqui, ah, no, no, es coxis". Su novio y padre de su futuro hijo, David Rodríguez, es fisioterapeuta y no se podía creer que su novia no supiera el nombre de este hueso tan conocido. "Estas cosas no las puedes fallar... ¡Mañana repaso!", ha comentado el cordobés de 26 años en sus stories de Instagram.