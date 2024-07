Bosco se abre con Marta Peñate sobre su vida amorosa: "Hay chicas que me han enamorado por su personalidad"

Las conversaciones entre los supervivientes 'All Stars' no faltan en la playa y, en este caso, Bosco Martínez Bordiú se ha abierto con Marta Peñate sobre su vida amorosa y qué tiene que tener una mujer para que le guste, ante las preguntas de su compañera.

Marta Peñate le preguntaba a Bosco por si quiere tener hijos, que aseguraba que le ve teniendo descendencia con un tipo de chica muy determinado y, este, respondía con un "cuando encuentre a la persona adecuada" . "Pero si no has tenido ni novia" , le decía ella mientras este se reía ante su comentario.

La superviviente se interesaba por el tipo de mujer que le gusta el sobrino de Pocholo: "Vamos a ir en busca de una princesa para Bosco. Tampoco seas muy exigente, hay que ser realista". Y este se confesaba sobre este tema, asegurando que no tiene un prototipo en cuanto al físico: "Hay chicas que me han enamorado y he estado encantado con ella y tampoco las ves y dirías: 'menudo pivonazo'. Depende mucho la personalidad". "Lo tengo clarísimo, hay veces que una persona no te entra por el físico, pero hablas con ella y te da igual como sea", apuntaba Marta.