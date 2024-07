Miriam Corregüela carga contra Marta Peñate: "No la soporto"

Miriam Corregüela conoce bien a Marta Peñate porque compartieron aventura en el reality de Telecinco '¡Vaya vacaciones!' el verano pasado. En él protagonizaron grandes broncas porque la hija de Ginés Corregüela se posicionó al lado de Makoke, que se había enemistado con la canaria sorpresivamente, porque ambas habían asegurado que su intención era llevarse bien por Tony Spina, ex de una y novio de la otra.

Ahora, a la hija de Isabel Hurtado no le paran de salir en las redes sociales vídeos de las broncas que este año la novia de Tony Spina protagoniza con otra persona en otro reality: con Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'. "No soporto a Marta Peñate", ha sentenciado la andaluza, dejando claro que nunca se reconciliaron tras el reality en el que se conocieron a comienzos del verano de 2023.