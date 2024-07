El gran susto de Bosco tras caerse en la noria infernal: "Mamá, papá, estoy bien"

"Mamá, papá, estoy bien" , tranquilizaba Bosco a sus seguidores. "Boscolitos, todo bien. Me he cambiado de posición arriba y me he pegado un golpe... serio en las costillas. Pero estamos bien", añadía. Tras estas palabras, Bosco se tenía que sentar del impacto tan reciente que acababa de tener.

"Tía Isa, todo bien. Perdón que haya perdido la prueba. Me he cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido vaya. A ver si podía romper la noria esta pero ha sido imposible", bromeaba. Este mensaje tranquilizaba también a su defensora, Isa, que se encontraba en plató. Y es que si algo tiene Bosco es que hasta en los momentos más difíciles saca su lado más gracioso. "Cómo nos alegramos de que estés bien", señalaba Laura Madrueño.