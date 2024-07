El inesperado comentario de Kiko Jiménez sobre Maite Galdeano en directo: "La que acabo de liar"

Kiko Jiménez , que estaba muy atento a todo lo que estaba pasando durante la gala de 'Supervivientes All Stars' desde el plató, respondía a una pregunta que Jorge Javier Vázquez le hacía en directo sobre la vida y sorprendía con sus palabras dirigidas hacia Maite Galdeano , todo en medio de las dudas e informaciones de que la relación entre ellos no está pasando por su mejor momento.

Pero, tras entonar esto se explicaba mejor: "No sin la suegra así como tal, que ya me va a caer. No tanta suegra, menos suegra". El presentador reaccionaba a sus palabras: "Que te dejaran descansar viernes sábado y domingo, ¿no?"