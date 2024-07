Fani Carbajo , que participó en la edición de 2020, no cree que haya nada entre los concursantes y le ha preguntado a sus seguidores de la red social X si están de acuerdo con ella. "No sé… ¿Veis algo más? Yo es que veo que el brazo es el propio de Sofía y que él se levanta con una cara de dormido de locos", ha tuiteado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', a la que sus 'followers' han dado la razón.

La exconcursante de 'Secret Story' y '¡Vaya vacaciones!' Carmen Nadales también sigue la línea de pensamiento de Fani y ha ido un paso más allá al asegurar que no entiende por qué Adara Molinero ha criticado esa actitud de Sofía: "Pues yo no veo nada en esas imágenes. ¿Qué le pasa a Adara con Sofía? Pensaba que se llevaban bien. ¿Qué me he perdido para que ataque y ponga en duda la relación entre Sofía y Kiko?".