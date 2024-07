Marta Peñate se ha convertido en la mejor defensora de Jorge Pérez , al que en un pasado no tan lejano, y como recordó en sus redes sociales Kiko Jiménez, acusó públicamente de ser una persona falsa y de ponerle "los cuernos" a su mujer y madre de sus cuatro hijos, Alicia Peña Humada.

El novio de Sofía Suescun asegura que la pareja de Tony Spina no ha cambiado de opinión con respecto al ex guardia civil, sino que le conviene hacer creer a la audiencia de 'Supervivientes All Stars' que sí por ir en contra de la hija de Maite Galdeano, que fue la que recordó el sonado desliz.