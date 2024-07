Abraham García sentencia la actitud de Marta Peñate tras las cámaras: "No me gustan sus vaivenes emocionales"

Abraham García tiene claro que "Bosco, Logan y Sofía han sido mis pilares en la isla"

A la hora de señalar a un compañeros, sentencia: "Marta Peñate no es clara, se levanta con mala cara y a los minutos te está bailando"

La confesión más dura de Abraham García: "Quiero que mis padres se puedan sentar conmigo el día de mi cumpleaños"

Abraham García fue expulsado de esta edición de 'Supervivientes All Stars' y ha querido hacer un repaso de todo lo que ha vivido en Honduras junto a nuestra compañera del programa.

Lo primero que hizo fue repasar las secuelas físicas y mentales que deja esta aventura extrema en los concursantes, mostró todas las heridas y cicatrices que tenía en el cuerpo y confesó que el pensamiento que más le atormentó durante estas tres semanas es saber que no había superado la separación de sus padres: "No tenía que haber salido corriendo, yo que realmente deseo es que mis padres se puedan sentar conmigo el día de mi cumpleaños".

Después pasó a hablar sobre el aspecto más importante de este reality: la convivencia. Abraham García empieza explicando que "lo he pasado bien con algunos compañeros y mal con otros, he intentado ser un buen superviviente". Tras esto, empezó a dar más detalles sobre este tema.

"Bosco, Logan y Sofía han sido unos pilares muy importantes en el concurso", empieza diciendo sobre sus compañeros. Sin embargo, al señalar con el que menos identificado se ha sentido, lo tiene decidido: "Marta no es una persona clara, no me gustan sus vaivenes emocionales, es raro estar con una persona que se levanta con mala cara y a los 10 minutos está bailando y cantando. Y después te mira mal a la hora de comer porque está pendiente de que no cojas un trozo más grande que el suyo".

Abraham continúa diciendo más cosas sobre Marta Peñate: "O te puede decir 'sube arriba y si hay comida, coméosla'. Luego te la comes y te critica, eso es de mala persona. O por ejemplo te dice que no hagas pis en tal sitio y ella lo hace tres veces al día". "Es un tipo de persona que me descuadra un poco. De las peores cosas que hay aquí es la convivencia, y a eso súmale cicactrices, dolores, acidez de estomago constante...".