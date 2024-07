La confesión más dura de Abraham García: "Quiero que mis padres se puedan sentar conmigo el día de mi cumpleaños"

Al comenzar la entrevista, el tercer expulsado no puede esconder sus "heridas de guerra". Abraham es consciente de todo lo que están sufriendo sus compañeros y para hacérselo saber a la audiencia muestra a cámara en qué estado ha quedado su cuerpo: "Mira, todavía me pica todo el cuerpo , estoy todo el rato rascándome. Mira todas las heridas y cicatrices que tengo...".

"Todavía me meto en la ducha y me sale mierda, mira toda la piel muerta que tengo... me rasco y se me quedan negras las uñas", confiesa el exconcursante tras su segundo paso por Honduras. Después, comenta que "siempre quedan secuelas, al llegar a Madrid algunas todavía se ven. Hay picaduras que desaparecen, pero hay cicatrices que no van a desaparecer durante mucho tiempo....".