Claudia Martínez escoge a su concursante favorita para ser salvada: "Por ella siento predilección"

La recta final de 'Supervivientes All Stars' se acerca y los concursantes ya van tejiendo sus estrategias para las nominaciones . Del grupo tenían que salir dos nominados y el tercero sería escogido, como siempre, por el líder. Jorge Pérez, Lola Mencía y Marta Peñate nominaron a Sofía Suescun , que le dio su voto a Lola. Logan Sampedro, por su parte, escogió a Marta, obligando así al líder, Alejandro Nieto, a escoger entre sus dos grandes amigas.

El novio de Tania Medina escogió a Marta y alegó que su decisión se basaba en que considera que tiene más apoyo fuera al haberse salvado con el mayor porcentaje de la historia de 'Supervivientes All Stars'. Y como nominado directo eligió a Logan, que como poseedor del tridente dorado decidió sacarse a sí mismo de la lista de nominados y meter a Lola Mencía, provocando así que las tres chicas que quedan en el concurso estén nominadas.

Los fans de cada una de ellas ya han comenzado a votar y a pedir el voto en las redes sociales, como lo ha hecho también Claudia Martínez. "Salvar Sofía. Me caen bien todas, pero con ella siento predilección", ha tuiteado la exconcursante de 'Supervivientes 2024', que se ha mojado sobre quién quiere que sea salvada pero no expulsada; algo que sí que ha hecho Miriam Corregüela, hija de Ginés Corregüela y su defensora en la edición del año pasado, que ha pedido que la que abandone el concurso sea Marta Peñate, con la que no tiene buena relación desde que coincidieron en '¡Vaya vacaciones!'.