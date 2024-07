Jorge Javier sorprende con su estelar aparición en bañador durante la gala: ''Qué ganas tenía''

Por todos es sabido que la relación entre Abraham y Jorge Javier desde que empezó 'Supervivientes All Stars' es muy buena y así lo ha demostrado el exconcursante durante la gala de este jueves al sorprender al presentador con un regalo que le ha dejado con la boca abierta.

''Me encantaría hacer las nominaciones con mi americana, con mi camisa, pero con el bañador de Abraham'', explicaba, ilusionado, el presentador.

''Estoy esperando el veredicto de dirección ¿Sí? Me vais a dejar, va a quedar super elegante. Voy a continuar con la americana y la camisa, pero voy a llevar el bañador y mis zapas. Qué ganas tengo de ponérmelo, qué ganas. Va a ser la sensación, esto me lo voy a poner yo porque me apetece'', sorprendía Jorge Javier en plató.