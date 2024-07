Sofía Suescun habla sobre Kiko Jiménez en Honduras: "Antes no era tan rata ni tan ahorrador"

Sofía Suescun hablaba sobre el carácter de su madre: "Es demasiado exigente, mi hermano tampoco es un cabra loca, como no tengas las ideas como ella quiere..." Carácter que cree que se le ha pegado un poco a su pareja: "Aunque Kiko no lo quiera reconocer, poco a poco ha ido cogiendo un montón de rasgos de mi madre , Kiko antes no era tan rata ni tan ahorrador".

Y, es que, aseguraba Sofía que ella es la que tiene que mediar entre su madre y Kiko Jiménez: "Yo no tengo ni derecho a enfadarme, no me puedo permitir ese lujo. Mi propósito es intentar que la discusión no estalle y calmar las aguas con uno y con el otro. Cuando me cabreo aquí no te pienses que estoy a gusto, en mi casa soy todo lo contrario".