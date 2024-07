Pero esta semana en la que se ha llegado a la recta final de 'Supervivientes All Stars', la hija de Elena Rodríguez ha ido paso más allá y ha declarado en la red social X que no es solo que no quiere volver a hablar del tema, sino que no quiere que el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú hable de ella y hasta le ha pedido que no vuelva a escribirle por privado: "Estoy bastante cansada con el tema Bosco. Me gustaría que se acabara por respeto a mí y a mi pareja. Dentro y fuera de plató (y no recibir mensajes privados por su parte) que se limite a opinar del concurso y no a hablar de mí".