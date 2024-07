El análisis de Miguel Frigenti que se ha entendido como una pulla a Adara Molinero

"Ya me jodería apoyar a alguien que en el fondo me cae mal para que no gane alguien por el que siento una profunda envidia", han sido las palabras que Frigenti ha compartido en el antiguo Twitter y que los seguidores de 'Supervivientes All Stars' han interpretado como un dardo directo a Adara porque ella ahora es muy fan y quiere que gane Marta Peñate, con la que antes de este reality no se hablaba porque protagonizaron en una calle cercana a Gran Vía un fuerte altercado que acabó en los tribunales.