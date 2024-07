De las lágrimas de Marta al vértigo de Sofía: así han sido las últimas pruebas de 'SV All Stars'

Una dura prueba que hacía que los finalistas tuvieran que sacar lo mejor de sí mismos, en el que Marta Peñate se encontraba con una dura piedra en el camino y era que una de las llaves se le caía al agua. Aunque esta no cesaba de intentar buscarla, sus dos compañeros conseguían terminar el juego y Marta iba directamente al primer televoto. Algo que hacía que Marta Peñate no pudiera evitar las lágrimas : "La gente me voto, vengo y me sale esto como el culo".

Comenzaba 'Las puertas del cielo', el último juego de la edición que disputaban Sofía y Alejandro, en el que ambos iban a tener que demostrar sus habilidades al máximo, que incluso hacía que Sofía Suescun viviera un momento de vértigo , que terminaba con ambos formando el nombre del programa completamente a ciegas, dejando un trepidante duelo entre ambos que terminaba ganando Alejandro Nieto, el que pasaba directamente a la final, que se tiraba a la arena muy feliz y daba la enhorabuena a su compañera: "Me lo has puesto muy difícil".

"Tengo como ansiedad de nervios, me he sentido muy frustada al no poder hacerlo y fracasada. Me hubiera gustado dar más", decía Marta Peñate tras terminar la segunda y última prueba de esta edición en este momento tan importante de 'Supervivientes All Stars'.