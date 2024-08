"Somos unos hermanos tóxicos. Como los hermanos que cuando son niños se pelean entre ellos. (...) Yo conozco a Marta pero es verdad que me he guardado cosas que en mi día a día me las he guardado por el cariño. Igual en el último día lo solté todo con malas maneras ", dijo Alejandro haciendo autocrítica.

"He hablado con ella en privado y lo que ella me ha transmitido es que hacía eso por intentar corregirme con cariño, porque a mí se me va la boca", revelaba después Alejandro. Los concursantes confirmaban entonces que habían hablado sobre su amistad fuera de cámaras y parecían haber resuelto sus diferencias.

"Nunca me había pasado tener una relación de amistad tóxica. Me ha pasado con parejas pero no con amistades. Alejandro puedo decir que es una de las mejores personas que conozco. Sé que a veces ha dicho cosas porque no tiene autocontrol. No se lo voy a echar en cara nunca. Es verdad que me he cabreado porque muchas veces se desahogaba con Sofía y no me gustaba porque hoy te ha demostrado la maldad que tiene. Decirte Alejandro que para mí eres el mejor superviviente que ha pasado por 'Supervivientes' y que te quiero", zanjaba Marta Peñate.