Mayka juzga el recorrido de Marta Peñate en Honduras: "Yo era más de Sofía Suescun"

A raíz del triunfo de Marta Peñate, pareja de Tony Spina, en 'Supervivientes All Stars', Mayka ha profundizado en una entrevista exclusiva sobre la relación que posee hoy en día con la pareja. Ha recordado algunos enfrentamientos que ha tenido con ambos en el pasado asegurando que "ya no tiene asuntos pendientes", pese a que han salido ala luz algunas críticas por parte de su expareja hacia ella en 'Las Salsas'...¡Dale Play y no te pierdas todos los detalles de la relación entre la ex concursante de 'La Isla' con la canaria y su novio!