Sofía Suescun llegaba al plató de 'Supervivientes All Stars' con muchas ganas a pesar de que había asegurado que por ella se hubiera quedado en Honduras. Como es lógico, la superviviente estaba deseando ver a los suyos y allí se encontró con su novio, Kiko Jiménez; su madre, Maite Galdeano; y su hermano Cristian Suescun . Pero lo que no esperaba y le colmó de felicidad fue que Maite había traído a alguien consigo: ¡a su perra Luna!

Sofía se echó a llorar nada más abrazar a su madre y a su hermano, pero más se derrumbó cuando a sus brazos subió su perra. Kiko, mientras, le decía "Te amo, cariño", al oído. "Qué bien lo has hecho", añadía Maite. "Estoy muy contenta, lo ha hecho maravillosamente. He estado cinco semanas enterrada en vida porque la Sofía es mis arterias, mi corazón. No sé vivir sin ella", explicaba después Maite Galdeano a Sandra Barneda.