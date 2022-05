Anuar y Ana Luque tienen una fuerte discusión y Kiko Matamoros le llama la atención a su compañero

Ana Luque se mete en la conversación y explica las palabras de Kiko a sus compañeras, algo que no entiende Anuar y ella salta: "¿Cada vez que hable me vas a rebatir? Lo digo cien veces, como me salga de la corona". Y su compañero le rebate: "Lo que ha dicho Kiko, sé un poco tú y deja un poco a Kiko".

"¿Sabes que edad tengo yo? 46 años, cuando tengas 46 años a ver si te subes por una montaña", le recrimina ella cuando él se refiere a ella como "señora", algo que le hace enfadar, pero todo salta cuando de la boca del concursante sale la palabra "vieja". Algo que no le gusta nada a Ana e incluso hace saltar a Kiko Matamoros: "Cuidado, eh". Tras esto, este le apunta a su amigo que "hay cosas que no" y le aconseja que pida perdón, pero él sigue en sus trece: "Si me gritan y salto también me quejo, vale pues ya está".