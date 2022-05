Kiko Matamoros y Alejandro Nieto protagonizaron una fuerte discusión el pasado jueves en la palapa y es que el ex de 'La isla de las tentaciones' no tuvo unos días fáciles en la isla ni durante la noche y terminó en este tenso momento con su compañero.

"¿Para qué tienes que hablar tú? Siempre estás igual" , le recriminaba Alejandro a Matamoros, después de que este se levantara para pedirle que baje "el volumen" por sus gritos al dirigirse a él y el concursante no dudaba en reaccionar: "Yo también me levanto, ¡que te sientes tú!". Mientras, sus compañeros han intentado intervenir entre ellos y la tensión ha seguido entre ellos: "Tú eres un cagado".

Pero esto no terminó aquí, hoy en 'Conexión Honduras' se han mostrado las tensas imágenes entre ellos durante la publicidad y es que hubo más reproches entre ellos cuando no estaban en directo.

"Te he respetado muchos años, me has faltado el respeto y ya me da igual", entonaba Alejandro y este respondía: "Anda chaval, date un tripazo. Yo soy un saco de pellejos y tú un saco de cuernos, ¿qué pasa?". Expresión que hacía saltar a Tania: "Por ahí no vayas".