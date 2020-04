Elena y Avilés protagonizan un tenso enfrentamiento: "Eres una mentirosa, una cínica y una demagoga"

"Tu hija ha vendido sus miserias y yo hablo de ellas porque soy periodista"

Elena Y José Antonio Avilés han vuelto a discutir. En esta ocasión por la comida. El colaborador de 'Viva la vida' acusaba a la madre de Adara de "comérselo todo" y no querer cederle su lata. "Tú llevas comiéndote el pescado que yo pesco todo el concurso", se defendió la superviviente.

"No se trata de estar reprochándonos las cosas, yo no voy a repartir contigo nada más mío porque al final quedo de tonto y de pringado. Tú lo que no vas a hacer es comerte las lapas, comerte las latas y comértelo todo como ayer. Eres muy mentirosa. Yo te di de mi pizza", le recordaba el cordobés.

"Pues sí que me va a salir cara la pu** pizza. Te la hubieras metido por el culo. ¿Es tan malo que me coma mi parte de la lata y cinco caracolas que estoy que me mareo? No entiendo porque te la tengo que regalar porque tú ayer me dieras un trozo de pizza", se quejaba ella.

"Eres una cínica e intentas confundir a la gente en sus casas. Tú ayer dijiste que ibas a dar tu parte de lata y arroz a las personas que no habían comida recompensa y llegaste aquí y te lo comiste", ha seguido argumentando el periodista. "Eres una demagoga, yo no le he dicho a nadie que tengo una familia de abogados para hundirlo, tú si lo has hecho. Tu hija ha vendido su miseria y sus mierdas y ha extendido la mano para cobrarlo. Yo hablo de ello porque soy periodista y lo he hecho toda la vida".