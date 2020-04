Hugo brota contra Nyno Vargas: "Mientras tú dormías como un cerdo yo cuidaba del fuego"

Como mejor superviviente, Hugo ha sido el primero en escoger opción . El uruguayo ha elegido un premio que ha resultado ser un perrito caliente XL y ha tenido que repartir un castigo. " Escojo a Nyno ", ha decidido. El ganador de 'GH Revolution' ha castigado al cantante, que tendrá que pasar un tiempo indeterminado con los ojos vendados. "Está resentido conmigo porque lo he nominado dos veces", ha explicado. " No estoy resentido, es que no hace las pruebas de manera limpia ", ha justificado Hugo.

Fani se encarga de cambiar los castigos y los premios

"No me importa cuidar del fuego, no como a Hugo, el otro día se le apago", ha soltado Nyno. "Es muy sucio que me digas eso, yo lo cuide tres veces mientras tú dormías como un cerdo", ha brotado él.