Loly Álvarez: "Colate no siente nada por Isabel Pantoja, le ha engañado"

Loly Álvarez ha visitado el plató de 'Conexión Honduras' como primera expulsada de la edición y se ha quedado a gusto hablando sobre Colate. Según ella, ha sido el superviviente quien no ha parado de buscar a Isabel Pantoja a pesar de que no siente nada por ella.

"Colate le ha engañado. Es un pollito de cuidado, no me gusta nada. Allí estuvimos una semana en un hotel antes de saltar del helicóptero y todos vimos que era Colate quien iba detrás de Isabel Pantoja. No ella detrás de él", revelaba Loly.