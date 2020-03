Cristian Suescun se gana los ataques de sus compañeros tras repartir los castigos como Dios: "No te enteras"

El hermano de Sofía Suescun debía elegir un castigo para cada grupo. Las opciones eran las siguientes: Perder las latas, la lona, no pescar durante dos días, perder el kit de pesca, perder un saco y una manta o perder dos esterillas. " Que los siervos pierdan la lona y la manta y el saco para los mortales ", ha elegido el de Pamplona.

El grupo de los siervos se ha enfadado mucho con el Dios. "Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos", ha asegurado Ana María Aldón. "A mí me ha dicho que me j*** por haber perdido la prueba y no comer", se ha quejado Bea.