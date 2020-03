Elena acoseja a Ivana en su relación con Hugo y terminan enzarzándose en una discusión: "Lo que cuento es verdad"

" No he visto nada todavía . Estoy muy ilusionada con la conexión que tuvimos y la forma de ser, similares, porque somos muy parecidos. Es lo que me hizo a mí seguir adelante porque yo venía muy desconfiada", se ha sincerado Ivana con Elena sobre su relación con Hugo. " No corras , te lo dice una persona que cuando ha corrido le ha salido mal. No te lo digo porque sea él", le ha recomendado la madre de Adara.

"Yo no creo en los tiempos, te puedes enamorar de una persona y al segundo día…", ha respondido la argentina. " Esperar a ver que pasa, conocer los hábitos, las familias ", ha insistido Elena. "¿Por qué crees que no tenéis relación? ¿Lo que cuentas es verdad?", le ha preguntado la superviviente.

"Porque él siempre se apartó. Claro que es verdad, no me haga esa pregunta por que me ofendo. Había ido desde Madrid, no me iba a ir de tiendas mientras mi hija estaba pariendo. Para mí son temas dolorosos", ha estallado Elena. "Pues entonces no los saques", ha zanjado Ivana.