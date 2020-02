Hugo Sierra y Elena se unen en su noche más complicada: "Te pareces a Adara. Escucho tu voz y la veo a ella"

Hugo le confesaba a Elena el motivo por el que no se había acercado a ella antes. "Te pareces a tu hija. Es como que quiero hablar pero mejor no porque huyo de la situación. Cierro los ojos, oigo tu voz y la veo a ella" , le decía.

Ante sus palabras, Hugo se venía aún más abajo: "No me había despegado del niño más de dos días y en Madrid, que sé que estoy a una hora de mi casa. Él no se da cuenta pero yo sí", le decía. Elena, a pesar de todas las diferencias que ha tenido con él, le echaba un cable: "Si me necesitas, cambiaré la voz", le respondía antes de darle un abrazo.