Fani enloquece cuando Cristian le ataca con su infidelidad: "Rubén te dejó y volviste con Christofer"

Cristian acusa a Fani de ser una "falsa": "Lo que tú hiciste sí fue de mala"

La concursante monta en cólera cuando Cristian habla de Christofer

El resto considera que Cristian no debería utilizar cosas del exterior

La audiencia de ‘Supervivientes 2020’ decidió que Cristian Suescun fuera el primer salvado de la expulsión pero la noticia no ha sentado muy bien al resto de concursantes. Fani ha sido la más crítica con su compañero y ambos han terminado discutiendo en ‘La Palapa’ durante la conexión en directo: “Lo que tú hiciste sí que fue de mala”, ha respondido Cristian recordando la infidelidad que Fani tuvo con Christofer en ‘La isla de las tentaciones’.

El origen del problema

Después de que Lara Álvarez pronunciara el nombre de Cristian en la ‘ceremonia de salvación’, algunos de sus compañeros le hicieron un 'traje a medida' en ‘La Palapa: “Me he quedado muerta, no puedo asimilarlo”, empezaba quejándose Fani indignada. “Yo pensaba que se salvaba Ana María y, egoístamente, que yo me salvaba el jueves contra él”.

La superviviente considera que Cristian no es un buen compañero y no entiende cómo los espectadores han decidido premiarle: “No se lo merece, ha robado y ha mentido. A la gente le guste ver movidas desde su casa pero ¿Hasta qué punto?”, se ha preguntado durante una conversación con Barranco.

La gran discusión

Al escuchar las declaraciones de Fani, Cristian no ha entendido por qué lo critica tanto: “No sé por qué ha sentado tan mal mi salvación”, le confesaba a Jorge Javier Vázquez en directo.

En ese momento, Fani tomaba la palabra y le explicaba al hermano de Sofía Suescun los motivos de su inquina: “Porque sinceramente no te lo merecías. Nos lo merecíamos más Ana María, Alejandro o yo. Nosotros no hemos robado y no hemos hecho cosas que no teníamos que hacer. Tú has sido mal compañero con todos”, aseguraba delante del resto.

A la vuelta de publicidad, la situación era muy distinta y ambos concursantes se reprochaban cosas a gritos. “¡Tú eres una falsa!”, decía Cristian sacando a relucir la infidelidad de Fani.

Ella, muy molesta, paraba los pies a su compañero: “Por ahí no, eh”. Pero Cristian volvía a la carga y se despachaba bien a gusto: “Yo voy por dónde quiera, Rubén te dejó y, por eso, volviste con Cristopher”.