Ana María le reprocha a Nyno su nominación y él estalla: "Es bastante infantil la actitud que tienes con tu edad"

El grupo de los mortales se ha visto muy dividido con el reparto de tareas. Ivana cree que Barranco y Nyno no le han tomado en serio siendo la líder del grupo esta semana.

Pronto Fani e Ivana les reclamaron que no hubieran tenido el detalle de ofrecerse a ayudar: "Les repito, es el detalle. Todos tenemos derecho a pescar, a comer almendras y a rascarnos las pelotas. Hoy los corono como los dos principitos ", les decía Ivana enfadada.

Ana María le recrimina a Nyno su nominación y sale escaldada

Ana María: "Aquí me siento con diez años menos"

En la Palapa, Ana María se ha sincerado con Jorge Javier y le ha dicho que en su día a día se siente "madura" y "como una abuela". Pero eso ha cambiado en la isla: "No sé qué me habéis hecho o echado en las gotitas de agua, que me siento más joven. Como con diez años menos", aseguraba.