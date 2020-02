Fani "no puede más" y hace una petición a sus compañeros: "Que no me hablen del tema de Christofer"

El paso de Fani por ' La isla de las tentaciones ' y su relación con Christofer no ha pasado desapercibido para los concursantes de ‘ Supervivientes 2020 ’. Durante los primeros días de convivencia, Fani se ha sentido juzgada por sus compañeros y ha roto a llorar por las críticas: “He estado con medicación después del programa porque no me perdono lo que le he hecho”, ha explicado muy afectada a Jaime Ferre.

En directo desde ‘La Palapa’, Fani se ha venido abajo y ha asegurado que está agotada: “No puedo más, es muy duro que continuamente me estén recordando lo que pasó”. Además, la concursante ha hecho una petición a todos sus compañeros: “Que no me hablen del tema por favor, que me conozcan cómo soy y que me dejen avanzar”.