Gloria Camila y Sofía Suescun, cara a cara por primera vez: "El pijama te lo regalo"

El presentador ha provocado un acercamiento entre las dos enemigas y la tensión ha estallado entre ellas. “Yo nunca he tenido nada en contra tuya”, ha asegurado Sofía a pocos metros de distancia de Gloria. La hija de Rocío Jurado no ha querido entrar en demasiadas polémicas pero sí ha soltado una pulla: “Yo a ti te conozco por lo que decía tu novio y no era nada bonito”, ha dicho recordando la mala opinión que Kiko Jiménez tenía sobre su actual novia.