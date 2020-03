Rocío, muy enfadada con Fani al enterarse de que la ha criticado: "Me sorprende porque ha estado pegada a mí"

Rocío alucinaba. "Me sorprende porque si estás todo el día pegada a mí y de repente vas soltando eso de mí... Al final la gilipollas de la edición va a ser Rocío. ¿Qué tipo de problema tienes para ir rajando de mí? Uno me traiciona nominando, otro va rajando de mí, otros dos me hacen la vida imposible... ¿Esto es 'Supervivientes' o qué es?", se quejaba Rocío ante sus compañeros. "Esto es televisión", le respondía Avilés.