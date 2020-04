Fani se salva de la expulsión: "Gracias a todos los que me están apoyando"

Lara Álvarez preguntaba a Avilés si seguía con ganas de irse. "Después de haber vivido en Siervos y recibir la llamada de mi madre ya no me quiero ir, pero también te digo que soy como el Guadiana, aparezco y desaparezco", dejaba claro el cordobés. Sin embargo, la audiencia decidía que debía seguir nominado junto a Hugo y Ferre y que Fani saliera de la lista. "¡Muchas gracias España!", agradecía emocionada la concursante. "¡Gracias a todos los que me están apoyando, Cuqui, hijo, os quiero!".