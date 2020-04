Gloria Camila aclara qué ocurrió entre ella y Barranco cuando aún salía con Kiko Jiménez

La hija de Ortega Cano cree que el extronista está haciendo "un concursazo"

José Antonio Avilés acusa a Barranco de acercarse a Rocío Flores para "dar una bofetada a Kiko Jiménez y a Gloria Camila". "Kiko se la jugó en su día porque este señor se sentó en un plató de televisión para darle la razón a Kiko sobre la deslealtad de Gloria", ha explicado el colaborador de 'Viva la vida'.

"A mi Kiko no me jugo nada, yo fui a plató porque se estaban diciendo unas cosas de mí que no eran ciertas. Yo fui a plató porque me dio la gana. Su mente paranormal hila estos casos que no entiendo. Si realmente piensa estas cosas que me las hubiera dicho el primer día, no dos meses después", ha explicado muy enfadado el extronista.

Gloria Camila se encontraba en plató y Jorge Javier Vázquez le ha preguntado sobre los rumores de su affaire con el catalán. "No es verdad Jorge, no me importaría decirte que se los puse bien puestos porque no estoy con él. Pero no fue así", ha revelado la hija de Ortega Cano. "No creo Barranco se esté acercando a Rocío por lo que dice Avilés. Desconfío más de él que de Barranco, es el único al que le he visto hacerle preguntas de su vida privada. Barranco solo le anima".

Además Gloria ha reconocido que Barranco "está haciendo un concursazo". "Creo que está siendo un chico sincero, con sus sentimientos, enamorado de su pareja...lo veo finalista", ha dejado claro.