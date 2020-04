El duro y claro mensaje de Gloria Camila a Kiko Jiménez: "Eres un sinvergüenza, un aprovechado y un mentiroso"

"Carmina decirte que ya que tienes tiempo para llamar a un plató para defender a tu hijo, a ver si tienes tiempo para dedicarle a tu hijo y enseñarle ese respeto que no tiene . Y dicho esto, que en vez de hablar de mi familia, que habléis más de vuestra familia, que seguro que tenéis mucho que hablar y que os calléis ya un ratito. Y que los percebes y los berberechos están muy buenos", le ha dicho a la madre de su ex .

" ¿Pero tú te llevabas bien con Carmina ?", querido saber el presentador. "Eso parecía, tampoco voy a entrar mucho en detalles. Simplemente estoy un poco harta de que mi familia tenga que pringarse por haber tenido a esta persona. Es un desagradecido , siempre le han abierto las puertas de mi casa, nunca le han puesto una mala cara. Siempre ha sido súper aceptado, el su familia y todo. Y me parece de desagradecido hacer este tipo de cosas por destacar un poco en la tele ya que por sí mismo, no tiene interés ", ha dejado claro la defensora de Ana María Aldón .

Gloria Camila desvela qué ocurrió con Barranco mientras salía con Kiko

"La gente dice que nos liamos, no es verdad, ahora ya no estoy con él y no me importaría decirlo, pero no es así...", ha querido aclarar. Además, Gloria advierte que confía en el periodista. "Es el único que le hace preguntas a Rocío sobre su vida personal".